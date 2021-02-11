Аваков анонсировал запуск двух масштабных проектов МВД

Речь идет о системе аэромедицинской эвакуации и реформировании гидрометеорологической службы ГСЧС.

Аваков анонсировал запуск двух масштабных проектов МВД
Фото: МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже в этом году МВД запускает два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы введем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что в планах МВД и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

"Это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, как ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, обледенение дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное. Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий и сохранения человеческой жизни", - отметил он.

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