Латвия закрыла границы до 25 февраля

В течение двух недель въезд в страну будет разрешен только при неотложных причинах.

Латвия закрыла границы до 25 февраля
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Фото: euroradio.fm

С 11 по 25 февраля Латвия запретила въезд в страну по несущественным причинам из всех стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Это предусматривают поправки в распоряжение о введении чрезвычайного положения, пишет Delfi.

В течение двух недель въезд в Латвию будет разрешен только при неотложных и важных причинах, среди которых называются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

С разрешения министра сообщения могут осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Люди с COVID-19 также могут вернуться в Латвию по суше, но только на частном транспорте.

Кроме того, есть вероятность продолжения этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса, до 6 апреля.

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