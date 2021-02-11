Лукашенко открыл "Всебелорусское собрание народов" и заявил, что от связи с РоSSией зависит, будет ли война в регионе

Александр Лукашенко открыл шестое Всебелорусское собрание народов - мероприятие, которое проводится каждые пять лет, подобно съездам КПСС.

На двухдневное мероприятие пригласили 2700 человек, целью его является "обсуждение политической реформы". Белорусские силовики уже заявили, что готовы к противодействию провокациям, организаторы которых им известны, пишет TUT.by.

Основными участниками собрания являются депутаты, представители провластных организаций и профсоюзов.

Фото: TUT.by

Посольство США в Республике Беларусь обнародовало заявление, в котором указало, что власть бросила лидеров белорусского протеста и активистов в тюрьмы, часто по сфабрикованным обвинениям, а других - выдворила из страны.

"11 февраля режим Лукашенко открыл Всебелорусское народное собрание, которое, как утверждается, включает в себя делегатов со всей Беларуси для определения приоритетов развития страны на ближайшие пять лет, и может рассмотреть поправки в конституцию. Однако это "Всебелорусское народное собрание" не является инклюзивным, таким, которое действительно представляет взгляды белорусского общества, поэтому не может способствовать решению нынешнего политического кризиса в стране", - говорится в заявлении дипломатов.

Лукашенко во время выступления заявил, что от связи РоSSия-Беларусь зависит, будет ли в регионе война, пишет провластное агентство БЕЛТА. Он также сказал, что для республики важен ЕС , но РоSSия остается основным стратегическим партнером.

Напомним, что со дня выборов президента Беларуси в августе, победителем которых объявили Лукашенко, в стране не утихают протесты. Белорусы устраивали масштабные акции, саботировали работу на государственных предприятиях, требовали честных выборов. Силовики жестоко разгоняли демонстрантов, а также фактически подавляли оппозицию - арестовывали ее лидеров и высылали их из страны.

По состоянию на конец 2020 года за решеткой находились около 100 белорусских демонстрантов.