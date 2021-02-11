В Офисе президента считают, что отношения Украины и ЕС - "на одной из самых высоких точек за всю историю"

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква считает, что заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоится сегодня в Брюсселе, даст старт реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским с лидерами ЕС , в частности - по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечению к реализации «зеленого» курса ЕС .

Об этом он написал в своей колонке на сайте "Новое время".

"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. Это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, то есть стать полноценным членом ЕС . Но уже сейчас можно смело говорить, что имеем четкую траекторию движения, высокий уровень взаимопонимания и доверия с нашими европейскими партнерами", - отметил Жовква.

Он отметил, что европейские партнеры знают, что "для украинцев ценности свободы, достоинства и демократии - экзистенциальная потребность, и Украина седьмой год подряд защищает их на Донбассе, делая вклад в европейскую безопасность".

"Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина - ЕС , которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС . Ожидаем официального начала диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации», - сказал Жовква.

Он отметил, что Украина первой из стран вне ЕС присоединится к реализации Зеленого курса ЕС . Кроме того, в этом году ожидается подписание Соглашения об общем авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС .

"Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС проще и дешевле", - отметил Жовква.

Украинская сторона также готовится к визиту Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину, который должен состояться 2-3 марта. Планируется, что в рамках этого визита Мишель посетит Донбасс вместе с Зеленским.

Напомним, 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и выразил надежду, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС .

Соглашение об ассоциации с ЕС в полной мере вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года УА работала во временном режиме. Украина в рамках имплементации соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС .

Украина и ЕС договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в офлайн-формате 11 февраля 2021 года. Сообщалось, что Совет ассоциации рассмотрит следующие вопросы: продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда.