В Офисе президента считают, что отношения Украины и ЕС - "на одной из самых высоких точек за всю историю"

Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения.

В Офисе президента считают, что отношения Украины и ЕС - "на одной из самых высоких точек за всю историю"
Ігор Жовква
Фото: ЦензорНЕТ

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква считает, что заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоится сегодня в Брюсселе, даст старт реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским с лидерами ЕС, в частности - по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечению к реализации «зеленого» курса ЕС.

Об этом он написал в своей колонке на сайте "Новое время".

"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. Это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, то есть стать полноценным членом ЕС. Но уже сейчас можно смело говорить, что имеем четкую траекторию движения, высокий уровень взаимопонимания и доверия с нашими европейскими партнерами", - отметил Жовква.

Он отметил, что европейские партнеры знают, что "для украинцев ценности свободы, достоинства и демократии - экзистенциальная потребность, и Украина седьмой год подряд защищает их на Донбассе, делая вклад в европейскую безопасность".

"Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС. Ожидаем официального начала диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации», - сказал Жовква.

Он отметил, что Украина первой из стран вне ЕС присоединится к реализации Зеленого курса ЕС. Кроме того, в этом году ожидается подписание Соглашения об общем авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС.

"Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС проще и дешевле", - отметил Жовква.

Украинская сторона также готовится к визиту Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину, который должен состояться 2-3 марта. Планируется, что в рамках этого визита Мишель посетит Донбасс вместе с Зеленским.

Напомним, 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и выразил надежду, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС.

Соглашение об ассоциации с ЕС в полной мере вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года УА работала во временном режиме. Украина в рамках имплементации соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

Украина и ЕС договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в офлайн-формате 11 февраля 2021 года. Сообщалось, что Совет ассоциации рассмотрит следующие вопросы: продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда.

6 октября прошлого года на полях 22-го саммита "Украина-Евросоюз" было подписано три соглашения с Еврокомиссией и три соглашения с Европейским инвестиционным банком о финансировании различных проектов. В частности, подписано соглашение о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" на сумму 30 млн евро. Также было подписано соглашение о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму 20 млн евро, целью которого является привлечение помощи ЕС для укрепления демократии в Украине.

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