Институт нацпамяти прокомментировал решение о проспекте Бандеры: "Активность ОАСК удивляет"

Институт не будет обжаловать это решение, поскольку это прерогатива Киевсовета.

Глава Института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал решение Окружного административного суда Киева об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дробович отметил, что Институт нацпамяти пока изучает решение ОАСК, но удивлен активностью этого суда в таких вопросах.

"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК и которые касаются политики памяти", - подчеркнул Дробович.

При этом он отметил, что Институт не будет обжаловать это решение суда, поскольку это прерогатива Киевсовета.

Напомним, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Иск в суд подавал союз "Общественный контроль и порядок".

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко.

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на это решение.