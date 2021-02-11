Эстония представила стратегию отношений с Африкой на 2020-2030 годы

В 2022 году планируют открыть посольство в Кении.

Эстония представила стратегию отношений с Африкой на 2020-2030 годы
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Эстония представила стратегию отношений с Африкой на 2020-2030 годы. Документ обнародован на сайте МИД страны.

Цель документа - получить подробное представление о текущем сотрудничестве Эстонии с различными странами континента, определить направления развития и план дальнейших действий на 2021-2025 годы.

Эстония намерена в следующем году открыть посольство в Кении. Это будет второе посольство Эстонии в Африке - в Египте дипучреждение работает с марта 2010 года.

Эстония сохранит представительство при Африканском союзе в Эфиопии и продолжит расширять сеть почетных консулов в странах Африки.

Заметим, что Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году открыть новые дипломатические учреждения в Африке и усилить кадровый ресурс, в том числе с акцентом на экономику.

В конце декабря глава МИД Дмитрий Кулеба объявил топ-приоритеты дипломатии на следующий год, один из них - усиление связей с Африкой.

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