Эстония представила стратегию отношений с Африкой на 2020-2030 годы
В 2022 году планируют открыть посольство в Кении.
Эстония представила стратегию отношений с Африкой на 2020-2030 годы. Документ обнародован на сайте МИД страны.
Цель документа - получить подробное представление о текущем сотрудничестве Эстонии с различными странами континента, определить направления развития и план дальнейших действий на 2021-2025 годы.
Эстония намерена в следующем году открыть посольство в Кении. Это будет второе посольство Эстонии в Африке - в Египте дипучреждение работает с марта 2010 года.
Эстония сохранит представительство при Африканском союзе в Эфиопии и продолжит расширять сеть почетных консулов в странах Африки.
Заметим, что Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году открыть новые дипломатические учреждения в Африке и усилить кадровый ресурс, в том числе с акцентом на экономику.
В конце декабря глава МИД Дмитрий Кулеба объявил топ-приоритеты дипломатии на следующий год, один из них - усиление связей с Африкой.