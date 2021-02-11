Украина надеется на перезагрузку отношений с ЕСПЧ, - Мезенцева

Украинская сторона надеется на определенную перезагрузку в отношениях с Европейским судом по правам человека, что приведет к улучшению позиций нашего государства в Совете Европы в целом.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявила глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ - представительница "Слуги народа" Мария Мезенцева.

"Уверена, что у нас со временем произойдет определенная перезагрузка в отношениях, в ЕСПЧ появится новый судья по квоте Украины. Таким образом от нас поступит правильный сигнал в целом в Совет Европы", - отметила нардеп.

По ее словам, в настоящее время наблюдается прогресс в делах, касающихся представлений Украины в ЕСПЧ против отдельных государств. В то же время, как указывает Мезенцева, взаимодействие украинской стороны с Европейским судом по правам человека иногда требует улучшения.

"Действительно, от Украины в ЕСПЧ поступает много представлений, что приводит к нагрузке на суд. Есть решения, которые не выполняются нашей стороной. И этот вопрос также следует решать", - подчеркнула она.