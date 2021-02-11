Украина надеется на перезагрузку отношений с ЕСПЧ, - Мезенцева
Ситуация с правами человека в Украине вызывает беспокойство.
Украинская сторона надеется на определенную перезагрузку в отношениях с Европейским судом по правам человека, что приведет к улучшению позиций нашего государства в Совете Европы в целом.
Об этом в эксклюзивном интервью
"Уверена, что у нас со временем произойдет определенная перезагрузка в отношениях, в ЕСПЧ появится новый судья по квоте Украины. Таким образом от нас поступит правильный сигнал в целом в Совет Европы", - отметила нардеп.
По ее словам, в настоящее время наблюдается прогресс в делах, касающихся представлений Украины в ЕСПЧ против отдельных государств. В то же время, как указывает Мезенцева, взаимодействие украинской стороны с Европейским судом по правам человека иногда требует улучшения.
"Действительно, от Украины в ЕСПЧ поступает много представлений, что приводит к нагрузке на суд. Есть решения, которые не выполняются нашей стороной. И этот вопрос также следует решать", - подчеркнула она.
Ранее ЕСПЧ опубликовал отчет за 2020 год. Согласно ему, Украина оказалась в топ-10 стран по невыполнению решений этой судебной инстанции, а также вошла в тройку государств - сразу после Турции и РоSSии - где ситуация с правами человека вызывает беспокойство.