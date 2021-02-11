Мезенцева: "Крымская платформа будет работать на базе ПАСЕ"

Инициативу уже поддержали турецкие депутаты.

Мезенцева: "Крымская платформа будет работать на базе ПАСЕ"
Фото: facebook/Maria Mezentseva

"Крымская платформа" будет работать на территории Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая выбрана в качестве дополнительной площадки.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявила глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ - представительница "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Она сообщила, что украинские депутаты привезли подписи турецких коллег, которые уже поддержали соответствующую инициативу.

"На базе «Крымской платформы» мы будем ставить в ассамблее вопросы прав человека в Крыму, политических пленников, преследований по политическим, религиозным или этническим признакам и т.д.", - отметила народный депутат.

Мезенцева акцентировала: украинская депутация начала работать над этой инициативой еще до начала зимней сессии ассамблеи.

"На самом деле мы начали работать над этой идеей за две недели до старта зимней сессии. Сначала активно дискутировали по этому поводу с Представительством Президента Украины в АР Крым, который сейчас находится в Киеве, дальше мы обсудили эту идею с делегатами стран Baltic +, куда вместе с представителями нашей делегации входят депутаты Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии", - отметила Мезенцева.

Вместе с тем она выразила надежду, что доклад ПАСЕ о состоянии дел в Крыму появится в этом году.

"Госпожа Сунна из Исландии собирает материалы для этого доклада. Мы надеемся, что этот документ увидит свет в 2021 году. Однако это не точно, ведь ее доступ к оккупированной территории ограничен. Кроме того, она не может туда сейчас поехать и по ряду личных причин, которые я не могу озвучивать", - указала депутат.

Напомним, в июне 2020 года Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина.

В конце декабря Кулеба отмечал, что РоSSия делает все, чтобы дискредитировать Крымскую платформу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Украина надеется на перезагрузку отношений с ЕСПЧ, - МезенцеваУкраина надеется на перезагрузку отношений с ЕСПЧ, - Мезенцева
Украина летом вновь обжалует полномочия РоSSии в ПАСЕ, - МезенцеваУкраина летом вновь обжалует полномочия РоSSии в ПАСЕ, - Мезенцева
Полиция обнаружила на базе "боевого крыла" "ОПЗЖ" в Киеве оружие и взрывчаткуПолиция обнаружила на базе "боевого крыла" "ОПЗЖ" в Киеве оружие и взрывчатку
Глава МИД Нидерландов: Украина не будет отвечать за незакрытое авиапространство по делу MH17Глава МИД Нидерландов: Украина не будет отвечать за незакрытое авиапространство по делу MH17
Решение о санкциях в отношении телеканалов Медведчука готовилось давно, и отменить его будет невозможно, - ДаниловРешение о санкциях в отношении телеканалов Медведчука готовилось давно, и отменить его будет невозможно, - Данилов
МВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях, - АваковМВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях, - Аваков
Минкультуры будет просить YouTube закрыть каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOneМинкультуры будет просить YouTube закрыть каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne
Франция не будет требовать остановки "Северного потока - 2" из-за приговора НавальномуФранция не будет требовать остановки "Северного потока - 2" из-за приговора Навальному
Украина еще обязательно будет иметь своих астронавтов, - КучмаУкраина еще обязательно будет иметь своих астронавтов, - Кучма
Зеленский поручил разработать детальный план вакцинации по каждой областиЗеленский поручил разработать детальный план вакцинации по каждой области
Последние новости
Подгружаем последние новости