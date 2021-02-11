Мезенцева: "Крымская платформа будет работать на базе ПАСЕ"

"Крымская платформа" будет работать на территории Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая выбрана в качестве дополнительной площадки.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявила глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ - представительница "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Она сообщила, что украинские депутаты привезли подписи турецких коллег, которые уже поддержали соответствующую инициативу.

"На базе «Крымской платформы» мы будем ставить в ассамблее вопросы прав человека в Крыму, политических пленников, преследований по политическим, религиозным или этническим признакам и т.д.", - отметила народный депутат.

Мезенцева акцентировала: украинская депутация начала работать над этой инициативой еще до начала зимней сессии ассамблеи.

"На самом деле мы начали работать над этой идеей за две недели до старта зимней сессии. Сначала активно дискутировали по этому поводу с Представительством Президента Украины в АР Крым, который сейчас находится в Киеве , дальше мы обсудили эту идею с делегатами стран Baltic +, куда вместе с представителями нашей делегации входят депутаты Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии", - отметила Мезенцева.

Вместе с тем она выразила надежду, что доклад ПАСЕ о состоянии дел в Крыму появится в этом году.

"Госпожа Сунна из Исландии собирает материалы для этого доклада. Мы надеемся, что этот документ увидит свет в 2021 году. Однако это не точно, ведь ее доступ к оккупированной территории ограничен. Кроме того, она не может туда сейчас поехать и по ряду личных причин, которые я не могу озвучивать", - указала депутат.

Напомним, в июне 2020 года Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина.

В конце декабря Кулеба отмечал, что РоSSия делает все, чтобы дискредитировать Крымскую платформу.