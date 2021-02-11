ОАСК отменил решение о переименовании проспекта в Киеве в честь Бандеры (обновлено)

Окружной административный суд Киева своим решением от 28 января 2021 частично удовлетворил административный иск общественного союза "Общественный контроль и порядок", признав противоправным и отменив решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве ".

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Таким образом, суд отменил решение киевских властей, которым улица Баумана переименована в улицу Януша Корчака (Шевченковский район), улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова, улица Суворова – в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало (все - Печерский район), Московский проспект - в проспект Степана Бандеры (Оболонский и Подольский районы).

Обновление. В КГГА сообщили, что готовят апелляцию на это решение суда.

"Городская власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта: улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улицы Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало, проспекта Московского в проспект Степана Бандеры. На сегодня решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу", - заявили в КГГА.

Напомним, 7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. Мэр мог наложить вето на решение Киевсовета, однако не сделал этого.

В августе 2016-го Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать. Официально проспект Бандеры появился 9 августа, когда газета Киевского городского совета "Крещатик" опубликовала соответствующее решение.

25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.