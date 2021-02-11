Украина летом вновь обжалует полномочия РоSSии в ПАСЕ, - Мезенцева

Несмотря на желание отдельных делегатов других государств, Украина не будет менять своей позиции относительно РФ.

Украина летом вновь обжалует полномочия РоSSии в ПАСЕ, - Мезенцева
Фото: надано Марією Мезенцевою

Украинская сторона в ПАСЕ попытается поставить вопрос об обжаловании полномочий роSSийской депутации во время летней сессии.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявила глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ - представительница "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Она также отметила: несмотря на желание отдельных делегатов других государств, Украина не будет менять своей позиции относительно РФ.

"Украинская делегация никоим образом не будет менять пластинки в отношении РоSSии, которая нарушает абсолютно все основополагающие принципы Совета Европы. Скажу больше, у нас есть юридический инструмент, позволяющий нам собрать поддержку не 30, а 50 делегатов во время летней сессии ПАСЕ и довести обжалование или пересмотр полномочий роSSийской делегации до позитивного для нас результата", - заявила нардеп.

Заодно она отметила, что украинская делегация будет создавать широкие коалиции для противодействия роSSийскому влиянию в ПАСЕ.

"У нас нет морального права вынести это (вопрос об обжаловании прав РФ, - LB.ua) из нашей повестки дня. Нам надо сейчас, и мы уже это делаем, расширять темы, которые охватывают не только наши национальные интересы. Нам нужно объединяться с другими делегациями, поддерживать их инициативы. А большинство так или иначе все равно будет касаться РоSSии", - подчеркнула Мезенцева.

В конце января ПАСЕ не поддержала обжалования полномочий роSSийской делегации, инициированного делегатами от Украины. В то же время депутаты приняли критический по отношению к РоSSии доклад.

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал ПАСЕ сломанной.

Напомним, что в 2014-2019 году роSSийская делегация была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма. В конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, вернувшую РоSSии право голоса на заседаниях.

Украинская делегация в ответ проигнорировала осеннюю сессию, но впоследствии депутаты решили все-таки вернуться к работе ПАСЕ.

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