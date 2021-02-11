Минздрав обвинил "МЗУ" в срыве медзакупок на 1 млрд грн в 2020-м

В Минздраве заявили, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" в 2020 году сорвало закупки препаратов и медизделий на сумму почти 1 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Мы считаем ответственным за колоссальные потери почти 1 млрд грн руководителя ГП "МЗУ" Арсена Жумадилова. В целом Минздрав признал работу "МЗУ" в 2020 году неэффективной. В конце 2020 года оказалось, что ГП сорвало закупки на 949,7 млн грн из 5,982 млрд грн. Из 483 позиций 108 было закуплено", - цитирует Шаталову агентство "Интерфакс-Украина".

По ее словам, предприятие не выполнило закупки по важным направлениям, где лечение больных должно быть непрерывным, в частности, по детской и взрослой онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Кроме незакупленных позиций, ГП не смогло вовремя осуществить финансовые операции на 163,6 млн грн в направлении антиретровирусной терапии, на 100,5 млн грн в направлении сердечно-сосудистых заболеваний, более 60 млн грн - в направлении взрослой онкологии. Также не оплачены контракты в направлении детской онкологии, рассеянного склероза, ДЦП, идиопатической семейной дистонии. Также были сорваны закупки 48 ангиографических рентгеновских систем более чем на 1 млрд грн и 110 автомобилей "экстренки" на сумму 191 млн грн", - сказала замминистра.

Кроме того, по ее словам, 2 февраля "МЗУ" проинформировало Минздрав о поставках препарата "Тасигна" за бюджет 2020 года в количестве 419,524 тыс. таблеток. 5 февраля Минздрав утвердил распределение в регионы, то есть уже шесть дней, как ГП "МЗУ" должно было развезти препарат в регионы. По информации пациентских организаций, этот препарат привезли на склады ГП "МЗУ" в Украине еще в конце прошлого года.

Заместитель министра отметила, что служебная халатность ГП "МЗУ" должна стать предметом рассмотрения соответствующих госорганов, а также привести к скорейшему назначению наблюдательного совета этого предприятия для осуществления надлежащего контроля.

Кроме этого, Шаталова отметила, что Минздрав нашел разрешение ситуации - необходимые средства для обеспечения украинцев лекарствами будут привлечены со счетов международных организаций, которые остались в результате экономии из бюджетов предыдущих лет, в том числе 2019 года.

Напомним, в начале января "Медзакупки" заявили, что Минздрав заблокировал их работу из-за неутверждения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не позволяет финансировать операционную деятельность ГП.

Ранее руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у второго производителя.

Также гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" обвинил Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин. При этом он подчеркивал, что переговоры между этим производителем и Украиной подошли к финальной стадии.