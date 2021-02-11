Зеленский вместе с послами G7 прибыл на Донбасс

Политики ознакомятся с ситуацией на передовой и пообщаются с военнослужащими.

Зеленский вместе с послами G7 прибыл на Донбасс
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки", информирует пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром на Донбассе роSSийский снайпер убил бойца ВСУ.

Напомним, 20 января на Донбассе побывала новая глава ОБСЕ Анн Линде. Она ознакомилась с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РоSSийской Федерации.

В марте 2020 года Линде уже ездила в зону ООС как министр иностранных дел Швеции.

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