Официальный Евросоюз раскритиковал Украину за коррупцию, тормозящую реформы

Европарламент принял доклад о соглашении об ассоциации Украина-ЕС. Евродепутаты жестко раскритиковали Украину за коррупцию, тормозящую реформы, отсутствие политической воли к обеспечению независимости судебных институтов и тому подобное.

Документ, подготовленный немецким евродепутатом Михаэлем Галером, приняли на пленарном заседании в среду, 10 февраля, а результаты объявили 11 февраля. За доклад проголосовали 526 евродепутатов, 79 - были против, 71 европарламентарий воздержался, передает DW.

"Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и может подать заявку на получение членства в ЕС при условии выполнения всех копенгагенских критериев, а также принципов демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека и меньшинств и соблюдение верховенства права", - отмечается в докладе. Некоторые евродепутаты хотели вычеркнуть этот пункт, но за такой шаг проголосовали только 82 парламентария, тогда как 575 депутатов выступили против этого.

В Европарламенте отмечают "существенный прогресс" Украины в имплементации соглашения об ассоциации и интеграции в ЕС , а также призывают власти в Киеве полностью воплотить соглашение и использовать его потенциал. В докладе указывается и "необходимость обновить соглашение об ассоциации, чтобы учесть эволюцию нормативной базы экономического развития".

Украина и ЕС договорились провести всестороннюю оценку соглашения об ассоциации в этом году. Она станет темой Совета ассоциации 11 февраля в Брюсселе. В Европарламенте же советуют в рамках этой оценки обновить пункты по торговле и секторальной интеграции Украины в ЕС , в частности, в цифровой экономике, энергетике и борьбе с изменениями климата.

Евродепутаты также призвали ЕС разработать "усиленную стратегию сотрудничества по реформам и инвестициям". При этом Еврокомиссия и международные финансовые организации, по их мнению, должны сделать Украине детальное "экономическое и инвестиционное предложение" для преодоления последствий пандемии COVID-19.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ", - отмечается в докладе. Конституционный кризис, возникший в результате решений Конституционного суда Украины относительно антикоррупционных органов, назван одной из угроз для возможности президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады проводить реформы.

"Европарламент признает активные усилия, начатые президентом Зеленским и предпринятые политическими акторами для восстановления законодательства и доверия к антикоррупционной архитектуре в Украине", - отметили в докладе. Эта фраза, предложенная литовским евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом, оказалась наиболее противоречивой в сессионном зале. В итоге ее поддержали 334 парламентария, тогда как 322 - проголосовали против.

Один из самых жестких пунктов доклада касается олигархов: "Европарламент выражает крайнее беспокойство неприкрытыми попытками частных интересов подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в целом в демократических реформах, в частности, путем захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, которые ослабили ориентированное на реформы большинство в Верховной Раде" .

Евродепутаты похвалили перезапуск Национального агентства по предупреждению коррупции и вынесение первых приговоров Высшим антикоррупционным судом, который, по мнению Европарламента, имеет "высокие профессиональные стандарты". А Национальное антикоррупционное бюро в докладе называют "возможно, наиболее эффективным антикоррупционным институтом в стране". При этом евродепутаты призвали привести законодательство о НАБУ в соответствие с Конституцией Украины и решением КСУ, но так, чтобы директора Бюро выбирали по "прозрачной деполитизированной процедуре по принципу наиболее значительных заслуг".

Европарламент сожалеет, что судебная система имеет один из самых низких уровней доверия в Украине. И поэтому призывает украинские власти ускорить ее реформирование и бороться с коррупцией среди судей. Это, по мнению европарламентариев, должно происходить так, чтобы не пострадала независимость судопроизводства.

Европарламент осудил незаконную аннексию Крыма и де-факто оккупацию отдельных районов Донбасса (ОРДЛО), а также призвал РоSSию вывести свои войска с территории Украины. Евродепутаты подчеркнули, что санкции в отношении РоSSии должны оставаться в силе до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью выполнены, а территориальная целостность Украины не будет восстановлена в ее международно признанных границах. В то же время ЕС следует быть готовым усилить санкции, если ситуация этого потребует, добавили в документе.

Европарламент отметил важность создания новых участков разведения сил на Донбассе, а также открытие новых пунктов въезда-выезда на линии разграничения. В то же время в докладе отмечается, что "условия для свободных и честных выборов в Донецке и Луганске отсутствуют в нынешней ситуации". По мнению евродепутатов, когда ситуация позволит, ЕС должен предложить гражданскую миссию, которая бы помогала в разминировании, подготовке местных выборов и обеспечении доступа гуманитарных организаций.

Доклад признает и "уникальный опыт и профессиональные знания Украины" в области безопасности и оборонной политики, по причине чего он приветствует участие страны в миссиях и операциях ЕС .