Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - источники

Дубинскому также ищут замену.

Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - источники
Фото: facebook/Слуга Народу

Депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который сейчас возглавляет киевскую организацию партии, вскоре будет назначен главой организации «Слуги народа» на Закарпатье. Как сообщают источники LB.ua в «СН», свое согласие Тищенко уже дал, о решении будет сообщено во время большого съезда, который состоится в конце месяца (второй его этап).

По данным источников, одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, - возобновление работы местного аэропорта. Как известно, аэропорт «Ужгород» находится на границе со Словакией - вылет и посадка самолетов там возможна только с использованием воздушного пространства Словакии, на территории которой находится и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни). С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства истек.

Кроме того, известно, что во главе киевской ячейки Тищенко сменит Леся Забуранная. Как сообщают источники, ее кандидатура была более нейтральной «и всех устроила».

Что касается организации «Слуги народа» в Киевской области, возглавляемой народным депутатом Александром Дубинским, которого официально исключили из фракции из-за наложенных на него санкций со стороны США, то нового главу еще подыскивают.

«Организация слишком ориентирована на него (Дубинского - ред.), есть опасения ее потерять. Поэтому, скорее всего, если мы утвердим исключение Дубинского из партии, в организации временно будет председательствовать кто-то из его нынешних замов», - отмечает источник LB.ua.

Интересно, что впервые в истории «Слуги народа» второй этап (первый назначен на 11 февраля) большого съезда продлится два дня. Планируется, что там будут решаться вопросы кардинального реформирования партии - ее руководящих органов, кадровые ротации, программные принципы и тому подобное.

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