Глава МИД Литвы объяснил, как связаны покупка вакцины в РоSSии и война на Донбассе

Ландсбергис отметил, что вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки.

Глава МИД Литвы объяснил, как связаны покупка вакцины в РоSSии и война на Донбассе
Фото: Габріелюс Ландсбергіс, Габриелюс Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не следует покупать вакцину против коронавируса у тех, кто на эти средства затем будет покупать амуницию для использования на Донбассе.

Ландсбергис считает, что вскоре вопрос роSSийского "Спутника" потеряет свою актуальность, поскольку появятся «сотни» производителей, сообщает издание Delfi.

Глава МИД Литвы отметил, что поддерживает позицию премьер-министра страны Ингриды Шимон, которая заявила, что Литва не будет покупать роSSийскую вакцину, даже если ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам.

Ландсбергис отметил, что вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки.

"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использования на востоке Украины", - сказал министр.

Напомним, Кабинет министров заборонив реєструвати і використовувати російську вакцину от COVID-19 на территории Украины.

Ранее министр МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он против использования в Украине роSSийской вакцины от COVID-19 даже в случае ее эффективности. По его мнению, "пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность".

По мнению премьера Дениса Шмыгаля, РоSSия пытается использовать свой препарат для вакцинации от коронавируса Sputnik V для получения политического влияния на Восточную Украину и Восточную Европу в целом.

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