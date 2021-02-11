На Донбассе за сутки - семь нарушений режима прекращения огня, ранен украинский боец

В районе Песков работал вражеский снайпер.

На Донбассе за сутки - семь нарушений режима прекращения огня, ранен украинский боец
Фото: Макс Левін

В течение среды, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески. В результате обстрела украинский воин получил огнестрельное ранение. Бойца госпитализировали.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета.

Неподалеку Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

У населенного пункта Золотое-4 роSSийско-оккупационные войска применили беспилотник и сбросили два выстрела ВОГ-17 около позиций Объединенных сил.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

С начала 11 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 9 февраля, оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

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