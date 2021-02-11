СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киевской области

Часть задержанных иностранцев являются действующими боевиками ИГИЛ.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку международной террористической организации "Исламское государство", лидером которой является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории Украины выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

"По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками ИГИЛ. По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители осуществили девять обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты средства поражения, в частности: взрывоопасное вещество с содержанием тротила, граната Ф-1, 8 гранатометные выстрелы, а также иностранная валюта, банковские карточки, черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

У фигурантов также обнаружена символика ИГИЛ и задокументирована переписка участников организации с боевиками ИГИЛ за рубежом, в которой обсуждалось возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование осуществлялось в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия, сбор доказательств для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в октябре СБУ задержала боевика "Исламского государства" в Одессе.

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