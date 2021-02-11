СБУ разоблачила дельцов, подделывавших паспорта Евросоюза

Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро.

Фото: https://ssu.gov.ua/

На Донетчине Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, схему организовали трое жителей Запорожья.

"В областном центре они обустроили подпольную типографию. К махинациям злоумышленники привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству граждан за рубежом. Подделки сбывали через два рекрутинговых агентства с филиалами в столичном регионе, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 9 обысков в офисах компаний и в домах фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви.

Во время них изъято более 20 готовых поддельных паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование. Также обнаружены наличные, банковские карты, мобильные телефоны, штампы, печати и тому подобное.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 млн гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Напомним, в октябре контрразведка СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и сбывали паспорта граждан стран ЕС.

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