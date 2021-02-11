СБУ разоблачила дельцов, подделывавших паспорта Евросоюза
Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро.
На Донетчине Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта стран Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По версии следствия, схему организовали трое жителей Запорожья.
"В областном центре они обустроили подпольную типографию. К махинациям злоумышленники привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству граждан за рубежом. Подделки сбывали через два рекрутинговых агентства с филиалами в столичном регионе, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели 9 обысков в офисах компаний и в домах фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви.
Во время них изъято более 20 готовых поддельных паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование. Также обнаружены наличные, банковские карты, мобильные телефоны, штампы, печати и тому подобное.
По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 млн гривень.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении.
Напомним, в октябре контрразведка СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и сбывали паспорта граждан стран ЕС.