СБУ разоблачила дельцов, подделывавших паспорта Евросоюза

Фото: https://ssu.gov.ua/

На Донетчине Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта стран Евросоюза .

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По версии следствия, схему организовали трое жителей Запорожья.

"В областном центре они обустроили подпольную типографию. К махинациям злоумышленники привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству граждан за рубежом. Подделки сбывали через два рекрутинговых агентства с филиалами в столичном регионе, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 9 обысков в офисах компаний и в домах фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви.

Во время них изъято более 20 готовых поддельных паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование. Также обнаружены наличные, банковские карты, мобильные телефоны, штампы, печати и тому подобное.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 млн гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/