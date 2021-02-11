Полиция обнаружила на базе "боевого крыла" "ОПЗЖ" в Киеве оружие и взрывчатку

В отделение полиции забрали более ста человек.

Во время обыска в Тверском тупике в центральной части Киева , в который утром прибыли активисты Национального корпуса, полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева .

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, все эти предметы будут направлены на экспертизу.

Фото: Нацполиция

"В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия", - отметил Крищенко.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлением) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Напомним, сегодня Национальный корпус заявил о блокировании вооруженных титушек в центре Киева .

"Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками, которых Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране", - сообщил лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.

В Нацкорпусе также заявили, что титушек привезли для провокаций для дестабилизации ситуации из-за санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK.