На польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами

Более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше были в течение нескольких дней задержаны на пограничном переходе в Медыке.

Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов, передает Польское радио.

Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше .

"Поскольку целью их приезда должна была быть работа в Польше , они также показали заявления о поручении труда. Проверка их показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши . Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", - рассказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор.

Отмечается, что иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.

Как сообщается, это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная в течение последних лет.

Напомним, в конце января на границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство.