На польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами

Граждане Молдовы и Украины хотели трудоустроиться в ЕС.

На польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами
Фото: Twitter/Stra? Graniczna

Более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше были в течение нескольких дней задержаны на пограничном переходе в Медыке.

Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов, передает Польское радио.

Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше.

"Поскольку целью их приезда должна была быть работа в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка их показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", - рассказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор.

Отмечается, что иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.

Как сообщается, это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная в течение последних лет.

Напомним, в конце января на границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Главного бухгалтера и кассира полиции Николаева задержали по подозрению в "откатах" и необоснованном начислении премийГлавного бухгалтера и кассира полиции Николаева задержали по подозрению в "откатах" и необоснованном начислении премий
В РоSSии уже задержали более 3000 человек, среди них - жена Навального (обновлено)В РоSSии уже задержали более 3000 человек, среди них - жена Навального (обновлено)
Сегодня в Беларуси задержали 15 человек, в том числе швейцарскую журналисткуСегодня в Беларуси задержали 15 человек, в том числе швейцарскую журналистку
Брата и соратницу Навального задержали в МосквеБрата и соратницу Навального задержали в Москве
Норвегия закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с COVID-19Норвегия закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с COVID-19
В Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежомВ Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежом
В Черкасской области помощника судьи задержали при получении взяткиВ Черкасской области помощника судьи задержали при получении взятки
В Москве задержали пресс-секретаря НавальногоВ Москве задержали пресс-секретаря Навального
В США задержали мужчину, который штурмовал Капитолий с флагом КонфедерацииВ США задержали мужчину, который штурмовал Капитолий с флагом Конфедерации
Япония полностью запретила въезд для иностранцевЯпония полностью запретила въезд для иностранцев
Последние новости
Подгружаем последние новости