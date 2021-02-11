Верховный Суд отказался отменять санкции в отношении каналов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес постановления по двум искам граждан, которые оспаривали указ Зеленского о введении в действие решения СНБО о введении санкций, под которые попали, в частности, телеканалы "112", "ZIK" и "NewsOne" с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 10 февраля суд вынес решения по делам №9901/22/21, №9901/23/21, в которых истцы обжаловали санкции. Решением суда одно из заявлений оставлено без движения, другое - отклонено.

"Постановлением по делу №9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков ... Постановлением по делу №9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене Указа", - говорится в сообщении.

В суде также отметили, что 8 февраля получили еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело №9901/26/21). Поэтому суд должен решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня подачи искового заявления - до 12 февраля.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля.