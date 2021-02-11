«Слуга народа» выдвинет кандидатом на довыборах в Раду Василия Вирастюка, - источники

Партия "Слуга народа" завтра во время съезда утвердит кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Напомним, довыборы в Верховную Раду назначили на 28 марта 2021 года из-за того, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андриевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Как известно, на 87 округе баллотируется также представитель партии "За майбутне" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский. В то же время, как отмечают источники, на 50 округе, где также состоятся перевыборы из-за сложения полномочий нардепом Русланом Требушкиним по собственному желанию, сильных кандидатов в «Слуги народа» нет. Скорее всего, там будет выдвинут «технический кандидат».

Напомним, съезд партии "Слуга народа" дважды переносился из-за неопределенности с кандидатами на вакантных округах. В конце концов первый этап съезда был назначен на 11 февраля. Второй этап - полноценный большой съезд - состоится в конце месяца, где будут решаться вопросы кардинального реформирования партии.