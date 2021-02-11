Порошенко назвал Медведчука коллаборантом

«Надо не просто применять санкции к телеканалам, а дать государству рычаги для противодействия гибридной агрессии».

Порошенко назвал Медведчука коллаборантом
Фото: eurosolidarity.org

Законодательная инициатива «Европейской Солидарности» об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором касается и одного из лидеров пророSSийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом заявил в эфире телеканала «Прямой» экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Медведчук - точно коллаборационист. Я имею текст законопроекта. Содержательная часть коллаборации состоит в чем? Публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором или с оккупационными властями. Призывы, чтобы мы вели переговоры с террористами, призывы вывода РоSSии из политической ответственности за агрессию против Украины, которые неоднократно делали представители ОПЗЖ. Это 100% признак коллаборации», - говорит Порошенко.

«Организация массовых мероприятий политического характера, пикетирования, демонстрации в рамках сотрудничества с государством-агрессором, с целью содействия и оказания им помощи в осуществлении агрессивных действий против Украины», - перечислил экс-президент.

«Неоднократное размещение и развертывание информационной кампании, в том числе и в сети Интернет, с поддержкой действий государства-агрессора в осуществлении агрессии против Украины. Все эти критерии четко демонстрируют, что у нас львиная часть не журналистов, а пропагандистов, которые проводили политику страны-агрессора в нашем информационном пространстве и на этих каналах, и на других, должны быть тщательно проанализированы. И должна быть обеспечена защита информационного пространства Украины», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Надо не просто применять санкции к телеканалам, а надо сделать законодательные инициативы, дать государству рычаги для противодействия гибридной агрессии, в том числе в информационной сфере», - убежден Порошенко.

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