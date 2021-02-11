Абромавичуса отозвали из наблюдательного совета Ощадбанка

Причиной отзыва стал конфликт интересов, который возник у Абромавичуса на этом посту.

Абромавичуса отозвали из наблюдательного совета Ощадбанка
Айварас Абромавичус
Фото: akcenty.com.ua

Кабинет Министров отозвал бывшего министра экономики, экс-гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса с должности представителя государства в наблюдательном совете государственного Ощадбанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Советник главы Офиса президента Виктория Страхова в Facebook отметила, что причиной отзыва стал конфликт интересов, который возник у Абромавичуса на этом посту.

"При подаче пакета документов на согласование в НБУ оказалось, что Айварас как частный инвестор сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками, соответственно может трактоваться как конфликт интересов, что делает невозможным статус члена Наблюдательного совета", - сообщила Страхова.

Она отметила, что Абромавичус подал президенту заявление об отзыве с позиции члена Наблюдательного совета Ощадбанка. Зеленский его удовлетворил. После этого Кабмин на основании письма президента отозвал Абромавичуса с должности.

"Айварас остается в команде, и его опыт и знания будут использованы на благо и процветание Украины", - добавила Страхова.

Напомним, Кабинет Министров назначил Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете государственного Ощадбанка 4 ноября 2020 года.

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