Sinovac подала заявку о регистрации в Украине вакцины от ковида

Разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

Sinovac подала заявку о регистрации в Украине вакцины от ковида
Фото: qha.com.ua

Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным МОЗ, разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

В министерстве напомнили, что в конце декабря 2020 года государственное агентство "Медицинские закупки Украины" заключило договор на поставку 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac.

5 февраля глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля этого года.

Напомним, вчера украинская фармацевтическая компания "Лекхим" подала документы для регистрации в Украине вакцины китайской компании Sinovac Biotech от коронавируса.

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