Телеканалы Медведчука распространяли роSSийские фейки о коронавирусе, - Минкультуры

Государство должно противопоставлять свои проактивные коммуникации и адекватно реагировать.

Телеканалы Медведчука распространяли роSSийские фейки о коронавирусе, - Минкультуры
Фото: t.me/pavlovskynews

В мире ширится огромное количество информации о коронавирусе, и значительная ее часть вводит людей в заблуждение, что требует адекватного ответа от властных структур. Поэтому украинская власть поступила правильно, введя санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые "распространяли роSSийские дезинформационные, манипулятивные нарративы».

Об этом сказал заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", - передает Укринформ.

"Недавно ПРООН делало очень интересное исследование в контексте новых сообщений о коронавирусе и оценку относительно того, какие из этих сообщений подпадают или не подпадают под определение дезинформации или мизинформации. Только за период с марта по ноябрь 2020 года были отслежены 30 млн сообщений о коронавирусе, из них определены как содержащие дезинформацию, 250 тысяч. Это много - как одна цифра, так и вторая цифра на самом деле огромны", - отметил Шевченко.

При этом он добавил, что исследования, которое проводил NDI, показывает: чем больше человек чувствует, что он перегружен информацией о коронавирусе, тем хуже способен отличать правду от лжи. Поэтому в контексте информирования чрезвычайно важны сообщения, которые люди получают от власти, от надежных источников, которым они могут доверять и которые вряд ли будут прибегать к манипуляциям.

"При этом, по тем же исследованиям NDI, большинство источников о коронавирусе являются частными. Более 70% этой информации - из частных источников, около 20% - эта информация из государственных источников. Поэтому здесь тоже есть важные вопросы", - отметил замминистра.

Он отметил, что, кроме масштабных способов борьбы с дезинформацией, государство должно противопоставлять свои проактивные коммуникации и адекватно реагировать. В этом контексте введение санкций против каналов Медведчука Шевченко назвал правильным и эффективным.

"Украина поступила правильно, безусловно. Это было юридически взвешенное решение, оно было актуально, и это также является борьбой с дезинформацией, в частности в контексте коронавируса. Потому что многие фейки на эту тему звучали именно с этих телеканалов", - отметил Шевченко.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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