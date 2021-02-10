Фонд госимущества инициирует возобновление функционирования детсадов по назначению

Фонд государственного имущества Украины инициирует возобновление функционирования по назначению учреждений дошкольного образования, в настоящее время используемых органами государственной власти и местного самоуправления на условиях аренды. Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

"Фонд государственного имущества Украины во взаимодействии с местными государственными администрациями провел инвентаризацию учреждений дошкольного образования, используемых не по назначению. По итогам инвентаризации установлен перечень пользователей на условиях аренды зданий учреждений дошкольного образования в лице органов государственной власти и местного самоуправления. Фонд государственного имущества подготовил предложения для действующих пользователей зданий учреждений дошкольного образования относительно переезда в другие здания, которые находятся в государственной собственности. После переезда действующих пользователей заведения дошкольного образования восстановят функционирования по назначению", - сообщает ФГИУ.

Установлено, что наибольшее количество детских садов, используемых не по назначению, находятся в Волынской области - 29 объектов, Киеве - 25, Полтавской области - 17, Одесской области - 16. Общее количество таких объектов составляет 141.

Среди крупнейших пользователей зданиями детских садов - филиалы Государственной службы занятости, Пенсионного фонда, отделы образования, сельские советы, Национальная полиция, суды.

Как отмечает заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин, восстановление функционирования 141 детского сада позволит создать 14 тысяч новых мест в них без значительных инвестиций со стороны государства.