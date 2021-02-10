Жена Алексея Навального покинула РоSSию, - "Интерфакс"

Жена роSSийского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула РоSSию.

Об этом сообщил роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне, Германия.

Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова в разговоре с РИА Новости не подтвердила и не опровергла это сообщение.

"Я не знаю, мне она не сообщала", - прокомментировала Полякова.

В то же время она добавила, что не считает информацию об отъезде Навальной ложной. "Я этого не говорила", - уточнила адвокат.

Другая защитница россиянки, Светлана Давыдова, в разговоре с ТАСС также сообщила, что не в курсе передвижений своей подзащитной.

Сам Навальный был арестован 18 января после возвращения с женой из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

23, 31 января и 2 февраля в РоSSии прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами.

Юлия Навальная также приняла участие в оппозиционном митинге 23 января в Москве. Ее задержали, а 1 февраля суд оштрафовал Навальную на 20 тыс. руб.