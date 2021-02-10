Нацкорпус столкнулся с "боевым крылом" "ОПЗЖ" в центре Киева

Национальный корпус заявил, что прямо сейчас блокирует вооруженных титушек в центре Киева .

Об этом сообщил лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.

"Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками, которых Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране", - написал он.

Партия запустила стрим с места происшествия. Во время него были слышны выстрелы и звуки бросания металлических предметов. На место прибыла полиция.

В Нацкорпусе заявляют, что титушек привезли ради провокаций для дестабилизации ситуации из-за санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK.

В столичной полиции заявили, что устанавливают цель "собрания граждан на улице Иоанна Павла II" и "проводят с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений".

"Сегодня около 15 часов по спецлинии 102 в столичную полицию поступило сообщение о сборе неизвестных на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной, что в Печерском районе столицы. На место происшествия немедленно направлены дополнительные наряды милиции, спецназа и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал акцию Нацкорпуса провокацией и заявил, что происходят спортивные сборы и соревнования ОО "Патриоты За Жизнь" в Киеве , которые пытаются сорвать люди Билецкого.

Впоследствии Билецкий сообщил, что полиция начала задержания "титушек" ОПЗЖ, базу которых нашел и заблокировал Нацкорпус. Их сажают в автозаки. На месте работают несколько правоохранителей.

В свою очередь, активисты Нацкорпуса выкрикивают лозунги. "Мы предупреждали: "русского мира" здесь не будет", - отметил Билецкий.

Также, по его словам, в городе есть и другие подобные базы "титушек" от ОПЗЖ.

Напомним, 4 февраля во время акции под зданием телеканала "НАШ" на ул. Жилянской в Киеве произошли столкновения. Среди организаторов акции - "Правый сектор", "Сокол", "Основа будущего" (бывшая С14 и другие организации). Четырех участников акции доставили в полицию.

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.