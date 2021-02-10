Порошенко предложил законопроекты по борьбе с роSSийской пропагандой и коллаборационизмом

"ЕС" предлагает изменения в Конституцию, которые устанавливают ответственность за сотрудничество со страной-агрессором.

Порошенко предложил законопроекты по борьбе с роSSийской пропагандой и коллаборационизмом
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» предложила ряд нормативных актов, направленных на борьбу с роSSийской пропагандой и противодействие коллаборационизму. Об этом во время брифинга сообщил лидер партии, экс-президент Петр Порошенко.

По его словам, фракция предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые "устанавливают жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам".

«Речь не идет о тех, кто на оккупированной территории под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги. И должна быть установлена четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий, и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ней», - объясняет Порошенко.

Также в «ЕС» подготовили законопроект об усилении ответственности за действия, связанные с распространением враждебной пропаганды. Третий документ - постановление Верховной Рады «О неотложных мерах по пресечению практики политически мотивированных преследований». По словам Порошенко, Постановление требует прекратить политические репрессии против добровольцев, ветеранов, волонтеров, участников революции достоинства - в частности, Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, киборга генерала Марченко, Софии Федыны, Маруси Зверобой и других.

«Чего хочет сейчас украинский народ? Украинский народ хочет объединения всех политических сил вокруг государственных интересов. Вокруг защиты государственности Украины, европейской и евроатлантической интеграции», - резюмировал Петр Порошенко.

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