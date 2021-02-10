Притула заявил, что не уходит из политики

"Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением также".

Сергей Притула заявил, что остается в политике, несмотря на выход из руководства политической партии "Голос".

"Вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне ... Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что вроде Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Ну, во-первых, не дождетесь", - сказал Притула в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

Более того, он сказал, что планирует заниматься политикой более серьезно, чем в 2020 году, когда баллотировался в мэры Киева . И с тех пор ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением также", - заявил Притула.

В своем комментарии он так и не объяснил, почему больше не входит в руководство "Голоса".