Сытник: у НАБУ могут забрать дело ПриватБанка

"Назревает решение Печерского суда".

Сытник: у НАБУ могут забрать дело ПриватБанка
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: Facebook /Дмитрий Дубилет

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что расследование дела в отношении ПриватБанка могут передать в другой правоохранительный орган.

Об этом он сказал на брифинге в среду.

По словам Сытника, изменение подследственности собираются организовать с помощью Печерского районного суда Киева. "Сейчас у нас назревает решение Печерского суда по ПриватБанку, чтобы забрать это дело, по нашей информации", - сказал директор НАБУ.

Сытник сказал, что Уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает забирать дела НАБУ, но в последнее время "решение печерского судьи используется как инструмент, чтобы эту норму обходить".

Так, например, дело, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, передали из НАБУ в Службу безопасности Украины. Сытник отметил, что эта схема была бы невозможной без согласия Офиса генпрокурора.

"Печерский суд почему-то вмешивается в дискрецию прокурора. Прокурор почему-то добровольно эту дискрецию отдает суду, потому что там написано "обязать рассмотреть спор о подследственности". И прокурор должен учитывать, что УПК не позволяет передавать другим органам. Это проигнорировано Офисом генпрокурора", - сказал Сытник.

Напомним, что в начале 2020 года в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Артема Сытника. Он назвал его нелегитимным и связал с делом ПриватБанка.

В апреле 2020-го бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что руководство Службы безопасности Украины во главе с другом президента Иваном Баканова де-факто блокирует предъявление подозрения организаторам коррупционной схемы в ПриватБанке.

В декабре 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова включила себя в состав групп прокуроров по делам Привата.

18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка в связи с его неплатежеспособностью.

Привлеченная в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что до национализации ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Банком ранее владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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