Кононенко и Грановскому подготовили подозрения

Подозрения пока не согласовали в прокуратуре.

Кононенко и Грановскому подготовили подозрения
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро подготовило проекты подозрений бывшим депутатам Верховной Рады Игорю Кононенко и Александру Грановскому.

Об этом рассказал на брифинге в среду директор НАБУ Артем Сытник.

"Производства эти есть, есть и проекты подозрений. Но сейчас мы дорабатываем, потому что у детективов и прокуроров разное видение объема доказательств, полученных в этих расследованиях. Это первое. Второе - по одному из этих производств было решение Окружного административного суда, который запретил объявлять в розыск одного из фигурантов производства. Сейчас оно уже отменено апелляционной инстанцией, сняло преграду для дальнейшего движения в этих процессах", - сказал он.

Напомним, что Грановский был народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва, куда прошел от партии "Блок Петра Порошенко" под номером 58. В 2019 году году он баллотировался по мажоритарному округу в Харькове, но проиграл представителю партии "Слуга народа" Александру Куницкому.

В марте 2020 года детективы НАБУ объявили подозрение доверенному лицу Грановского по делу о нанесении ущерба Одесскому припортовому заводу 93 млн гривен.

Кононенко был 29 номером списка БПП. В 2019 году он баллотировался на мажоритарном округе в Киевской области, но проиграл "слуге" Александру Дубинскому.

В начале января НАБУ вызвало Кононенко на допрос в качестве свидетеля по делу о частной фирме "Аркона Газ-Энергия", которая принадлежит Вадиму Новинскому. Оно касается выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов.

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