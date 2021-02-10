49% украинцев поддержали закрытие "каналов Медведчука", - опрос

Почти половина украинцев поддерживает закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", проведенный 6-8 февраля.

На вопрос, поддерживаете ли вы решение прекратить вещание телеканалов, 49% респондентов ответили утвердительно. Только 41% сказали, что не поддерживают, а 11% не смогли определиться с позицией.

За последнюю неделю уровень поддержки санкций существенно увеличился.

Больше всего поддерживают решение СНБО на Западе (61%) и в Киеве (58%), тогда как на Востоке и Юге к нему относятся преимущественно негативно.

В опросе приняли участие 2500 респондентов, исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube.