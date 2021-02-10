ЕС может снять санкции с Арбузова, Клименко, Табачника и сына Януковича

Причина - отсутствие достаточных доказательств со стороны Киева.

ЕС может снять санкции с Арбузова, Клименко, Табачника и сына Януковича
Арбузов і Клименко
Фото: minrd.gov.ua

Европейский Союз может снять санкции против нескольких представителей окружения Виктора Януковича. Среди них - бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, бывший министр образования Дмитрий Табачник и сын Януковича Александр.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, к таким действиям Евросоюз вынужден прибегнуть из-за отсутствия доказательств со стороны Киева.

Напомним, 5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продолжают, но список постоянно сокращается.

На сегодняшний день в санкционном списке остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко.

В 2020 году из-под санкций вывели экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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