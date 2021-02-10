Евродепутат из Бельгии после провального визита Борреля в Москву поинтересовалась, "где яйца Евросоюза"
Главному дипломату ЕС сильно досталось от евродепутатов.
Евродепутат из Бельгии Ассита Канко во время дебатов в Европейском парламенте резко раскритиковала верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля за провальный визит в Москву.
Об этом пишет испанское издание 20 minutos.
"?D?nde est?n los cojones de la Uni?n Europea?", - начала она свою речь на испанском, обращаясь к испанцу Боррелю.
Hierbij mijn tussenkomst in de plenaire vandaag.We zijn heel boos op @JosepBorrellF. Iedereen zei dat Moskou bezoeken een vergissing was. Maar hij ging toch.Hij was gewaarschuwd dat Lavrov hem daar om de tuin zou leiden.Desondanks ging hij onvoorbereid naar die persconferentie.????? pic.twitter.com/F1U2q7Jop1
"Где яйца Евросоюза? И где голова? Это была катастрофа. Все знали, что ехать в Москву было ошибкой, но вы все равно поехали", - сказала Канко во время выступления в Европейском парламенте.
Евродепутат считает, что главный дипломат Евросоюза должен был понимать, что министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров может обмануть, и не идти на пресс-конференцию с ним неподготовленным.
В своей речи Канко сказала, что Евросоюз должен ввести санкции против РоSSии, и призвала Борреля освободить должность, если он не в состоянии этого обеспечить.
Как отмечает "BBC Украина", большинство других евродепутатов, принимавших участие в дебатах, также критиковали Борреля. Из 46 депутатов Европарламента, выступивших во вторник на дебатах о РоSSии и визите Борреля, только четверо высказались в защиту Москвы, да и те в основном не оправдывали происходящее в РоSSии, а говорили о мнимых или реальных притеснениях оппозиции в странах Евросоюза и о том, что у ЕС, соответственно, нет морального права поучать других.
Сам Боррель заявил, что у него и до визита не было иллюзий относительно курса Москвы, а итоги поездки позволили полностью убедиться, что официальная РоSSия не хочет сотрудничества с Европой и не желает быть демократическим правовым государством.
Напомним, что визит Борреля в РоSSию состоялся 5 февраля. Европейские комментаторы назвали его провальным и унизительным для Евросоюза.
Во время совместной пресс-конференции с Боррелем министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером. Кроме того, именно в день визита топ-дипломата ЕС РоSSия объявила персонами нон грата трех европейских дипломатов.