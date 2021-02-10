Евродепутат из Бельгии после провального визита Борреля в Москву поинтересовалась, "где яйца Евросоюза"

Евродепутат из Бельгии Ассита Канко во время дебатов в Европейском парламенте резко раскритиковала верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля за провальный визит в Москву.

Об этом пишет испанское издание 20 minutos.

"?D?nde est?n los cojones de la Uni?n Europea?", - начала она свою речь на испанском, обращаясь к испанцу Боррелю.

Hierbij mijn tussenkomst in de plenaire vandaag.We zijn heel boos op @JosepBorrellF . Iedereen zei dat Moskou bezoeken een vergissing was. Maar hij ging toch.Hij was gewaarschuwd dat Lavrov hem daar om de tuin zou leiden.Desondanks ging hij onvoorbereid naar die persconferentie.????? pic.twitter.com/F1U2q7Jop1 — Assita Kanko MEP (@Assita_Kanko) February 9, 2021

"Где яйца Евросоюза ? И где голова? Это была катастрофа. Все знали, что ехать в Москву было ошибкой, но вы все равно поехали", - сказала Канко во время выступления в Европейском парламенте.

Евродепутат считает, что главный дипломат Евросоюза должен был понимать, что министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров может обмануть, и не идти на пресс-конференцию с ним неподготовленным.

В своей речи Канко сказала, что Евросоюз должен ввести санкции против РоSSии, и призвала Борреля освободить должность, если он не в состоянии этого обеспечить.

Как отмечает "BBC Украина", большинство других евродепутатов, принимавших участие в дебатах, также критиковали Борреля. Из 46 депутатов Европарламента, выступивших во вторник на дебатах о РоSSии и визите Борреля, только четверо высказались в защиту Москвы, да и те в основном не оправдывали происходящее в РоSSии, а говорили о мнимых или реальных притеснениях оппозиции в странах Евросоюза и о том, что у ЕС , соответственно, нет морального права поучать других.

Сам Боррель заявил, что у него и до визита не было иллюзий относительно курса Москвы, а итоги поездки позволили полностью убедиться, что официальная РоSSия не хочет сотрудничества с Европой и не желает быть демократическим правовым государством.

Напомним, что визит Борреля в РоSSию состоялся 5 февраля. Европейские комментаторы назвали его провальным и унизительным для Евросоюза .