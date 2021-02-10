Кабмин попросил Раду забрать у него "несвойственные полномочия"

Кабинет министров во вторник зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о частичном ограничении его полномочий.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий" получил номер №5052.

"Кабинет министров перегружен несвойственными полномочиями, что ограничивает его возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов и формировании государственной политики в сферах, отнесенных к его компетенции", - говорится в пояснительной записке.

Проект предусматривает внесение изменений в три десятка законодательных актов.

Например, на уровень Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов будет передана обязанность формировать перечень морских рыбных портов, открытых для захода иностранных судов.

Министерство здравоохранения вместо правительства будет определять перечень категорий населения, которые должны проходить обязательные медицинские осмотры. Это же министерство будет утверждать правила маркировки табачных изделий и медицинские предупреждения на них.

Всего в центральные органы исполнительной власти по плану должны перейти 55 полномочий, которые сейчас относятся к компетенции правительства.

Этот законопроект был согласован на заседании правительства 3 февраля.