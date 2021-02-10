Из мэрии Днепра уволили 655 работников

Днепровский городской совет уволил 655 работников мэрии.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов.

За утверждение новой структуры исполнительных органов Днепровской городского совета и общего количества работников депутаты проголосовали на внеочередной сессии.

Филатов анонсировал массовое сокращение работников еще 8 февраля.

"Жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем сдвоенный функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями. По каждому конкретному случаю территориальной общине будут даны все исчерпывающие объяснения. Людям, которых уволили, по возможности будут представлены альтернативы трудоустройства и соблюдены их трудовые и социальные права", - написал он в фейсбуке.

Вопрос о новой структуре мэрии приняли без обсуждения, вся внеочередная сессия вложилась в девять минут.

Депутаты также назначили новых заместителей городского головы Днепра.

Заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов по правоохранительной деятельности стал Денис Колесников.

Заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов стала директор департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Ксения Сушко.

Заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов по цифровой трансформации - Константин Цепенников.