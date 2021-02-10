РоSSия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за информации о ковиде в ОРДЛО

Это первый прецедент, когда в РоSSии запретили официальный сайт правительства другой страны.

В РоSSии по представлению Роскомнадзора и генпрокуратуры заблокировали сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает "РБК-Украина".

По его словам, причиной запрета стала публикация информации о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса. Это первый прецедент, когда в РоSSии запретили официальный сайт правительства другой страны.

"Именно из-за распространения правды о ковиде в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был заблокирован официально в РоSSии по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ . Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", - сказал Резников.

При этом он заявил, что "этот план" все равно провалился.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что жители оккупированного Донбасса тоже могут бесплатно лечиться от коронавируса - на подконтрольной территории. Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия. При этом есть возможность не сдавать тест на месте, а отправиться в пункт назначения, указанный в приложении, и уже там сдать тест.

Напомним, Минреинтеграции подтвердило первую смерть от коронавируса в ОРДЛО в апреле прошлого года. По состоянию на 7 апреля роSSийская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму.

В Донецкой области пациентов с подозрением на COVID-19 будут принимать Константиновская инфекционная больница, Мирноградская инфекционная больница, инфекционное отделение больницы скорой помощи Мариуполя. В Луганской области для госпитализации определена Рубежанская городская больница, в резерве - инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.