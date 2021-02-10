Бывший советник Зеленского слил в СМИ разговор с Джулиани, который предшествовал скандальному звонку Трампа

Бывший советник президента Украины Игорь Новиков слил в СМИ телефонный разговор с Руди Джулиани, который предшествовал скандальному звонку Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.

40-минутная беседа, расшифровку которой получил журнал Time в начале февраля, состоялась 22 июля 2019 года, за три дня до того, как говорили Трамп и Зеленский. Кроме Новикова, на ней присутствовал Андрей Ермак, тогда - помощник Зеленского.

Джулиани, личный адвокат Трампа, хотел добиться от Украины уголовного расследования в отношении сына Джо Байдена. В публикации говорится, что Джулиани во время разговора высказывался достаточно осторожно, избегая прямой просьбы об услуге, но его намеки были достаточно прозрачными.

"Все, что нам нужно от президента [Зеленского], - чтобы он сказал: "Я поручаю это честному прокурору, и он раскопает существующие доказательства", - сказал во время разговора Джулиани.

При этом он оговорился, что у него нет цели "создавать проблемы тем, кто не заслуживает этого".

Джулиани ранее говорил, что связаться с офисом Зеленского его просил Госдеп.

Представители Офиса президента восприняли разговор с адвокатом Трампа очень серьезно, утверждает Новиков. "После того, как мы положили трубку, я не сомневался, что нам грозит серьезная опасность", - сказал он.

Через несколько дней во время телефонного разговора с Зеленским Трамп фактически повторил слова Джулиани, сказав, что "было бы хорошо" изучить дело Байдена.

Ермак в свою очередь сказал, что расследование против семьи Байдена могло иметь для Украины катастрофические последствия. "Я думаю, что мы избежали вмешательства во внутреннюю американскую политику. По крайней мере, такой была наша миссия все время", - сказал он.

Украинские чиновники полтора года держали стенограмму разговора в секрете, но после прихода к власти в США нового президента решили ее обнародовать.

Как сказал Новиков, он готов теперь свидетельствовать против Джулиани.

"Я считаю, что действия [бывшего] мэра [Нью-Йорка] Джулиани угрожали нашей национальной безопасности. Мы несем ответственность за то, чтобы любые усилия, направленные на втягивание нашей страны во внутреннюю политику союзников не оставались безнаказанными", - пояснил он свои мотивы.