Бывший советник Зеленского слил в СМИ разговор с Джулиани, который предшествовал скандальному звонку Трампа

Игорь Новиков готов свидетельствовать против адвоката Трампа.

Бывший советник Зеленского слил в СМИ разговор с Джулиани, который предшествовал скандальному звонку Трампа
Руді Джуліані
Фото: Doug Mills/The New York Times

Бывший советник президента Украины Игорь Новиков слил в СМИ телефонный разговор с Руди Джулиани, который предшествовал скандальному звонку Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.

40-минутная беседа, расшифровку которой получил журнал Time в начале февраля, состоялась 22 июля 2019 года, за три дня до того, как говорили Трамп и Зеленский. Кроме Новикова, на ней присутствовал Андрей Ермак, тогда - помощник Зеленского.

Джулиани, личный адвокат Трампа, хотел добиться от Украины уголовного расследования в отношении сына Джо Байдена. В публикации говорится, что Джулиани во время разговора высказывался достаточно осторожно, избегая прямой просьбы об услуге, но его намеки были достаточно прозрачными.

"Все, что нам нужно от президента [Зеленского], - чтобы он сказал: "Я поручаю это честному прокурору, и он раскопает существующие доказательства", - сказал во время разговора Джулиани.

При этом он оговорился, что у него нет цели "создавать проблемы тем, кто не заслуживает этого".

Джулиани ранее говорил, что связаться с офисом Зеленского его просил Госдеп.

Представители Офиса президента восприняли разговор с адвокатом Трампа очень серьезно, утверждает Новиков. "После того, как мы положили трубку, я не сомневался, что нам грозит серьезная опасность", - сказал он.

Через несколько дней во время телефонного разговора с Зеленским Трамп фактически повторил слова Джулиани, сказав, что "было бы хорошо" изучить дело Байдена.

Ермак в свою очередь сказал, что расследование против семьи Байдена могло иметь для Украины катастрофические последствия. "Я думаю, что мы избежали вмешательства во внутреннюю американскую политику. По крайней мере, такой была наша миссия все время", - сказал он.

Украинские чиновники полтора года держали стенограмму разговора в секрете, но после прихода к власти в США нового президента решили ее обнародовать.

Как сказал Новиков, он готов теперь свидетельствовать против Джулиани.

"Я считаю, что действия [бывшего] мэра [Нью-Йорка] Джулиани угрожали нашей национальной безопасности. Мы несем ответственность за то, чтобы любые усилия, направленные на втягивание нашей страны во внутреннюю политику союзников не оставались безнаказанными", - пояснил он свои мотивы.

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским привел к тому, что Трампу объявили импичмент в нижней палате Конгресса США. Верхняя - Сенат - его оправдала.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Институт нацпамяти выпустил ролик о Ханской Украине, который разрушает кремлевский миф о земле "Новороссии"Институт нацпамяти выпустил ролик о Ханской Украине, который разрушает кремлевский миф о земле "Новороссии"
На блокпосту в зоне ООС застрелили водителя автомобиля, который пытался прорваться на оккупированную территорию
ОАСК отказал Тупицкому, который просил запретить УГО не пускать его на работуОАСК отказал Тупицкому, который просил запретить УГО не пускать его на работу
Посол ЕС поддержал важность вакцинации известных людей и сравнил Зеленского с Элвисом ПреслиПосол ЕС поддержал важность вакцинации известных людей и сравнил Зеленского с Элвисом Пресли
По просьбе адвоката рассмотрение дела об импичменте Трампа могут приостановитьПо просьбе адвоката рассмотрение дела об импичменте Трампа могут приостановить
Блокировка каналов Медведчука: в Верховном суде обжаловали указ ЗеленскогоБлокировка каналов Медведчука: в Верховном суде обжаловали указ Зеленского
У Зеленского отреагировали на требование ОПЗЖ об импичментеУ Зеленского отреагировали на требование ОПЗЖ об импичменте
Рада в первом чтении приняла закон, который позволит выезд за границу по электронным паспортамРада в первом чтении приняла закон, который позволит выезд за границу по электронным паспортам
Экс-заместитель директора МВФ Липтон станет советником министра финансов США, - ReutersЭкс-заместитель директора МВФ Липтон станет советником министра финансов США, - Reuters
КМИС: Кличко обошел Зеленского в рейтинге доверия к политикамКМИС: Кличко обошел Зеленского в рейтинге доверия к политикам
Последние новости
Подгружаем последние новости