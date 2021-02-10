Турчинов: Порошенко мог бы стать премьером в случае перевыборов Рады

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что лидер партии Петр Порошенко мог бы согласиться на должность премьер-министра Украины. Но для этого, сказал Турчинов в интервью "BBC Украина", нужно провести перевыборы в Верховную Раду.

Отвечая на вопрос, может ли "Европейская солидарность" теоретически войти в парламентское большинство вместе со "Слугой народа", если эта политсила предложит такой вариант, Турчинов предположил, что это возможно.

"Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, в "Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов", - сказал он.

Турчинов добавил, что у него "большие сомнения относительно такого прозрения", и поэтому он выступает за объединение "конструктивных сил".

"Одна из задач, почему я согласился возглавить штаб "Европейской солидарности", - это как раз попытка объединить демократические, конструктивные силы, чтобы, взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны, ее европейскую и евроатлантическую интеграцию", - пояснил политик.

Он сказал, что Порошенко "достаточно подготовлен" для того, чтобы возглавить такое правительство, но для этого нужны досрочные выборы.

"Далее будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут потянуть", - добавил Турчинов.

Порошенко - пятый президент Украины. В его биографии есть опыт работы на должностях министра экономики (2012), министра иностранных дел (2009-2010), секретаря СНБО (2005).

Он был депутатом Верховной Рады пяти созывов, в том числе текущего, девятого.

Напомним, что фракция "Слуга народа" имеет 245 депутатов, тогда как для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Поэтому в Верховной Раде нет коалиции, а существует так называемое монобольшинство президентской партии.

Но на самом деле "Слуга народа" не имеет достаточного количества голосов. По подсчетам Комитета избирателей Украины, только 37 из 230 законов, принятых Верховной Радой в 2020 году, "слуги" могли бы принять сами.

По состоянию на декабрь 2020-го фракция давала за принятые законы в среднем только 211 голосов.