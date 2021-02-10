Турчинов: Порошенко мог бы стать премьером в случае перевыборов Рады
"ЕС" предлагает "слугам" отдать бремя, которое они не могут потянуть.
Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что лидер партии Петр Порошенко мог бы согласиться на должность премьер-министра Украины. Но для этого, сказал Турчинов в интервью "BBC Украина", нужно провести перевыборы в Верховную Раду.
Отвечая на вопрос, может ли "Европейская солидарность" теоретически войти в парламентское большинство вместе со "Слугой народа", если эта политсила предложит такой вариант, Турчинов предположил, что это возможно.
"Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, в "Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов", - сказал он.
Турчинов добавил, что у него "большие сомнения относительно такого прозрения", и поэтому он выступает за объединение "конструктивных сил".
"Одна из задач, почему я согласился возглавить штаб "Европейской солидарности", - это как раз попытка объединить демократические, конструктивные силы, чтобы, взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны, ее европейскую и евроатлантическую интеграцию", - пояснил политик.
Он сказал, что Порошенко "достаточно подготовлен" для того, чтобы возглавить такое правительство, но для этого нужны досрочные выборы.
"Далее будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут потянуть", - добавил Турчинов.
Порошенко - пятый президент Украины. В его биографии есть опыт работы на должностях министра экономики (2012), министра иностранных дел (2009-2010), секретаря СНБО (2005).
Он был депутатом Верховной Рады пяти созывов, в том числе текущего, девятого.
Напомним, что фракция "Слуга народа" имеет 245 депутатов, тогда как для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Поэтому в Верховной Раде нет коалиции, а существует так называемое монобольшинство президентской партии.
Но на самом деле "Слуга народа" не имеет достаточного количества голосов. По подсчетам Комитета избирателей Украины, только 37 из 230 законов, принятых Верховной Радой в 2020 году, "слуги" могли бы принять сами.
По состоянию на декабрь 2020-го фракция давала за принятые законы в среднем только 211 голосов.