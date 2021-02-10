Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Богдановка, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север", около населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"На прицельные обстрелы украинские военные давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . Боевых потерь среди наших воинов нет", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение 9 февраля в районе ООС было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. О потерях среди ВСУ не сообщалось.

В понедельник, 8 февраля, на блокпосту в зоне ООС застрелили водителя автомобиля, который пытался прорваться на оккупированную территорию.