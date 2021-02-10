Институт нацпамяти выпустил ролик о Ханской Украине, который разрушает кремлевский миф о земле "Новороссии"

Институт национальной памяти выпустил пятый, заключительный, видеоролик проекта краеведческих лекций "Украинский Юг", который рассказывает об истории Ханской Украины.

Об этом сообщается на сайте Института.

На этот раз общественности представили исторический экскурс в "родовое наследство", где было много национальных меньшинств, в частности - украинское казачество, которое непосредственно влияло на развитие юга Украины. На территории, которая была подконтрольна крымскому хану и Османской империи, еще в XVII веке между Южным Бугом и Днестром было четыре района, населенных именно украинским народом. Именно поэтому в те времена появилось название "Ханская Украина". Все это происходило задолго до 1789 года, когда войска РоSSийской империи при поддержке опять же украинского казачества захватили крепость Хаджибей. Ролик в очередной раз опровергает исторический миф о землях, которые принадлежали РоSSийской империи.

"Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине - это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории - Едисан", - отметил руководитель Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк.

Проект краеведческих лекций "Украинский Юг" призван деконструировать исторические мифы о заселении южной Украины, а также рассказать о ключевой роли в освоении этих территорий украинцев.

Ролик разработала студия ONYKO Films. Инициаторами и координаторами информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти. Консультантами в ролике выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, доцент Стамбульского университета и Южноукраинского педагогического университета Александр Середа, профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук.

Напомним, Институт нацпамяти намерен создать в Каховке Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима.