Съезд "Слуги народа" перенесли на четверг

Высший совет партии до сих пор не получил фамилии кандидатов на довыборы на промежуточных выборах в нескольких избирательных округах.

Съезд партии "Слуга народа" перенесен на четверг, 11 февраля, из-за неопределенности с кандидатами на довыборы на промежуточных выборах в 50 и 87 одномандатных избирательных округах.

Об этом LB.ua сообщили источники из "Слуги народа".

"Высший совет партии до сих пор не получил фамилии кандидатов. А по уставу перед съездом именно высший совет должен обсудить конкретные предложения. Почему до сих пор мы не получили эти фамилии? Потому консультации продолжаются. Окончательных договоренностей по выдвижению конкретных людей нет. Фамилии постоянно меняются", - рассказал один из депутатов, входящий в высший совет партии.

По официальному сообщению пресс-службы партии, брифинг главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в 50 и 87 одномандатных избирательных округах, который был запланирован на среду, перенесен на четверг, 11 февраля, на 15:00.

Это уже не первый перенос съезда "Слуги народа". Назначенный на 5 февраля съезд отложили до 10 февраля. По информации от источников LB.ua во фракционном составе, причиной отсрочки стали "консультации по выдвижению кандидатов на довыборы в округах".