Сергей Притула вышел из руководства "Голоса"

В то же время он остается членом партии.

Шоумен и бывший кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос". Он также перестал быть заместителем главы политсилы.

Об этом сообщает "Суспільне".

Соответствующее решение было принято во время съезда партии 29 января. Его причиной, как отмечается, стало изменение задач, которые стоят перед политической силой.

"Предварительный состав политсовета и заместители главы партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", - говорится в сообщении.

Теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное - Андрей Осадчук, парламентское - Ярослав Железняк.

В то же время Притула остается членом партии и "работает над ее развитием", сообщили в политсиле.

Напомним, 19 июня из фракции "Голос" вышел народный депутат Святослав Вакарчук.

В декабре с должности главы фракции ушел Сергей Рахманин. Вместо него объединение возглавил Ярослав Железняк.