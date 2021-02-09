Сергей Притула вышел из руководства "Голоса"

В то же время он остается членом партии.

Сергей Притула вышел из руководства "Голоса"
Фото: goloszmin.org

Шоумен и бывший кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос". Он также перестал быть заместителем главы политсилы.

Об этом сообщает "Суспільне".

Соответствующее решение было принято во время съезда партии 29 января. Его причиной, как отмечается, стало изменение задач, которые стоят перед политической силой.

"Предварительный состав политсовета и заместители главы партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", - говорится в сообщении.

Теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное - Андрей Осадчук, парламентское - Ярослав Железняк.

В то же время Притула остается членом партии и "работает над ее развитием", сообщили в политсиле.

Напомним, 19 июня из фракции "Голос" вышел народный депутат Святослав Вакарчук.

В декабре с должности главы фракции ушел Сергей Рахманин. Вместо него объединение возглавил Ярослав Железняк.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов: план МОЗ не предусматривает вакцинации руководства государства, но его могут пересмотретьСтепанов: план МОЗ не предусматривает вакцинации руководства государства, но его могут пересмотреть
В Конституционном Суде заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочийВ Конституционном Суде заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий
Микитась вышел из СИЗОМикитась вышел из СИЗО
Умер секретарь Фастовского горсовета Сергей ЯсинскийУмер секретарь Фастовского горсовета Сергей Ясинский
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
После проигрыша в Киеве Притула готовится к выборам в РадуПосле проигрыша в Киеве Притула готовится к выборам в Раду
Сергей Притула поздравил Виталия Кличко с победой на выборахСергей Притула поздравил Виталия Кличко с победой на выборах
Дубинский и Притула обругали друг друга в прямом эфиреДубинский и Притула обругали друг друга в прямом эфире
Руководитель "Укравтодора" в Винницкой области, который предлагал главе ОГА 4,2 млн гривен взятки, вышел под залогРуководитель "Укравтодора" в Винницкой области, который предлагал главе ОГА 4,2 млн гривен взятки, вышел под залог
Притула: "Голос" ведет переговоры об объединении с семью партиямиПритула: "Голос" ведет переговоры об объединении с семью партиями
Последние новости
Подгружаем последние новости