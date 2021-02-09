Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они

Президент Владимир Зеленский провел встречу в ОП части нардепов "Слуги народа". Во время нее глава государства озвучил настоятельную просьбу: "Определитесь, с кем вы?»

Об этом LB.ua сообщили источники из фракции "Слуга народа" .

"В ОП состоялась встреча депутатов с президентом Владимиром Зеленским и руководством Офиса. На встрече было 20-30 человек. В частности, те, кто не голосовали за назначение Витренко во второй раз. Президент озвучил настоятельную просьбу: "Определитесь, с кем вы?". Или голосуете, как решает партия, или будут радикальные меры. Срок для определения - до понедельника", - отметил источник.

В то же время другой депутат, который был на встрече, подчеркнул, что "диалог с президентом в самом деле был конструктивным. Было много депутатов. Именно вопрос Витренко не звучал. Обсуждали общую повестку дня работы Рады на следующей неделе. Была абсолютно нормальная и конструктивная рабочая встреча. А что до ультиматумов, то какие нам президент может ставить ультиматумы?" - рассказал собеседник, который не голосовал за назначение Витренко и входит в группу, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Он сообщил, что "выходя из ОП после встречи, встретил Витренко, который также покидал Офис, но через другой выход". Еще один депутат "Слуги" подчеркнул, что "на следующей неделе голосование по Витренко в Раде теоретически возможно, но практически - увидим".

Напомним, что во второй раз за назначение Витренко лишь 177 депутатов "Слуги народа" (из 246) проголосовали "за". Воздержались - 13, не голосовали - 16.