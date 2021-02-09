Столтенберг: чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе - к членству

Премьер-министр Шмыгаль встретился с генсеком НАТО в Брюсселе.

Столтенберг: чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе - к членству
Єнс Столтенберг
Фото: сріншот відео

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщил украинский премьер в своем Telegram-канале.

Столтенберг отметил, что Украина является партнером Альянса, а также членом партнерства расширенных возможностей. "Этот статус Украины, - отметил он, - помогает укрепить и углубить сотрудничество".

Одним из направлений взаимодействия Столтенберг назвал помощь Украине с доставкой медицинского оборудования для лечения больных коронавирусом.

Столтенберг также высказался относительно членства Украины в НАТО. По его словам, сейчас конкретной даты вступления нет, однако он подчеркнул важность приближения к стандартам НАТО.

"Чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучший способ - продолжение демократических реформ", - сказал он.

Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что Украина не хочет отставать от Грузии и рассчитывает вместе с ней получить План действий по членству в НАТО. Он отметил, что Украина "выполняет домашнее задание по евроатлантической интеграции, принимает нужные законы и продолжает реформу Вооруженных сил".

Украинский премьер подчеркнул, что членство в НАТО - это главная краткосрочная цель Украины.

Напомним, на днях в интервью Axios президент Владимир Зеленский спросил президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.

В декабре президент отмечал, что Украина будет придерживаться курса на членство в НАТО, закрепленного в Конституции. В министерстве иностранных дел рассчитывают, что Украина может стать членом Альянса до 2030 года.

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