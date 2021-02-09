ГБР сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.

Их подозревают в искажении статистических показателей и внесении ложных данных в официальные документы.

?ГБР сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.
Архівне фото
Фото: facebook.com

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Как известно, в начале июля 2020 года на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество. Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

По информации ГБР, для искажения статистических показателей сотрудники ГСЧС через некоторое время после пожара составили акты о пожаре.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, якобы привлеченных к работе. ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля в Луганской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 6 июля в Новоайдарском районе и из-за сильного порывистого ветра распространившийся на территорию трех лесничеств. Позже в этом же районе произошел пожар вследствие обстрела боевиков.

В ноябре прошлого года ГБР приходило с обысками в управления ГСЧС Луганщины. Обыски проводили в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров.

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