Шмыгаль обсудил с главой Европейского Совета имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС
Премьер подчеркнул, что имплементация Соглашения - это "основа для тесного сшивания экономик Украины и ЕС".
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и выразил надежду, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС.
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Украина рассчитывает на согласование с Европейским Союзом конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы рассматриваем Соглашение как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по его имплементации - как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что одним из первоочередных приоритетов Украины является начало диалога по обновлению параметров Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.
Он также отметил ценность начала официального сфокусированного диалога с ЕС по «зеленой» трансформации Украины и согласования украинской политики с Европейским зеленым курсом.
Шмыгаль поблагодарил Мишеля и ЕС за поддержку создания Крымской платформы и выразил надежду, что ЕС активно присоединится к ее работе.
В завершение украинский премьер передал президенту Совета ЕС приглашение Владимира Зеленского посетить Украину и отметил, что это стало очередным свидетельством надежной поддержки нашей страны со стороны ЕС. Мишель принял предложение и пообещал посетить Украину.
Напомним, соглашение об ассоциации с ЕС в полной мере вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года УА работала во временном режиме. Украина в рамках имплементации соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.
Украина и ЕС договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в офлайн-формате 11 февраля 2021 года. Сообщалось, что Совет ассоциации рассмотрит следующие вопросы: продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности, в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во введении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда.