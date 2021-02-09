Шмыгаль обсудил с главой Европейского Совета имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС

Премьер подчеркнул, что имплементация Соглашения - это "основа для тесного сшивания экономик Украины и ЕС".

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и выразил надежду, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС .

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина рассчитывает на согласование с Европейским Союзом конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации с ЕС . Мы рассматриваем Соглашение как инструмент интеграции Украины в ЕС , а работу по его имплементации - как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что одним из первоочередных приоритетов Украины является начало диалога по обновлению параметров Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС .

Он также отметил ценность начала официального сфокусированного диалога с ЕС по «зеленой» трансформации Украины и согласования украинской политики с Европейским зеленым курсом.

Шмыгаль поблагодарил Мишеля и ЕС за поддержку создания Крымской платформы и выразил надежду, что ЕС активно присоединится к ее работе.

В завершение украинский премьер передал президенту Совета ЕС приглашение Владимира Зеленского посетить Украину и отметил, что это стало очередным свидетельством надежной поддержки нашей страны со стороны ЕС . Мишель принял предложение и пообещал посетить Украину.

Напомним, соглашение об ассоциации с ЕС в полной мере вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года УА работала во временном режиме. Украина в рамках имплементации соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС .