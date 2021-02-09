Кандидат на службу в Нацгвардию скрыл гражданство РоSSии, - контрразведка СБУ

По данным спецслужбы, мужчина получил роSSийский паспорт в оккупированном Крыму в 2019 году.

Кандидат на службу в Нацгвардию скрыл гражданство РоSSии, - контрразведка СБУ
Фото: censor.net

Военная контрразведка Службы безопасности обнаружила скрытое гражданство РоSSийской Федерации у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Национальной гвардии, который регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что житель Киева, проживавший до 2016 года на территории оккупированного Россией Крыма, обратился в Нацгвардию для заключения контракта на прохождение военной службы.

При этом при подаче документов он скрыл информацию о наличии у него паспорта гражданина РФ.

"По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно аннексированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ. Мероприятия по предупреждению противоправных действий в ущерб государственной безопасности Украины, в частности утечки служебной информации в оборонной сфере, проводились совместно с командованием Национальной гвардии", - пояснили в СБУ.

Напомним, в конце января Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии по факту государственной измены. Его обвиняют в том, что он передавал иностранным спецслужбам секретную информацию.

В 2018 году суд Харькова приговорил подполковника Нацгвардии к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене с лишением воинского звания. В апреле того же года в Киеве задержали полковника ВСУ, который передавал РФ стратегические данные Минобороны.

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